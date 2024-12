సాక్షి, తాడేపల్లి: ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్ గుకేష్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గుకేష్‌కు ఎక్స్‌ వేదికగా విషెస్‌ చెప్పారు. ‘‘18 ఏళ్ల వయసులోనే గుకేష్ ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్‌గా చరిత్రకెక్కారు. గుకేష్ తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందినవాడు కావటం మనందరికీ గర్వకారణం. ఎంతోమంది యువకులకు ఆయన స్ఫుర్తిగా నిలిచారు. భవిష్యత్తులో కూడా గుకేష్ మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నా’’ అంటూ వైఎస్‌ జగన్ ట్వీట్‌ చేశారు.

Gukesh Dommaraju carved his name into history as the youngest-ever World Chess Champion at the age of 18.



