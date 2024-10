జెరూసలేం: ఇజ్రాయెల్‌ దళాల చేతిలో హిజ్బుల్లా చీఫ్‌ హసన్‌ నస్రల్లా హత్యకు గురయ్యాడు. బీరుట్‌లో సీక్రెట్‌ బంకర్‌లో దాకున్న నస్రల్లాపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు చేసింది. అయితే, బంకర్‌లోకి చొచ్చుకెళ్లిన విషవాయువుల కారణంగా నస్రల్లా ఊపిరి ఆడక మృతి చెందినట్టు తాజాగా ఇజ్రాయెల్‌ మీడియాలో తెలిపింది.

ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన మీడియా చానెల్‌-12 తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..‘ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడిలో నస్రల్లా దాక్కున్న బంకర్‌ బద్దలైపోయింది. అనంతరం, ఐడీఎఫ్‌ దళాలు ప్రయోగించిన విష వాయువుల కారణంగా బంకర్‌లో దాగి ఉన్న హిజ్బుల్లా చీప్‌ హసన్‌ నస్రల్లా ఉక్కిరిబిక్కిరి విషవాయువుల కారణంగా నస్రల్లాకు ఊపిరి పీల్చుకోవడం నరకంగా మారింది. విషవాయువులతో ఎంతో వేదన అనుభవించి మరణించాడు. 80 టన్నుల బరువుండే బంకర్ బస్టర్ బాంబులు జారవిడవడంతో భారీ పేలుడు సంభవించిందని, ఫలితంగా బంకర్ విషవాయువులతో నిండిపోయిందని వివరించింది.

BEIRUT: PAINFUL DEATH: Slain Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah reportedly died when toxic gases caused by the Israeli bombings entered the unventilated bunker where he was staying, explaining why his body was recovered intact from the rubble. (Channel 12)

— KolHaolam (@KolHaolam) October 1, 2024