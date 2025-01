అమెరికాలో విమాన ప్రమాదం.. విమానం- హెలికాప్టర్ ఢీ

అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రోనాల్డ్ రేగన్ వాషింగ్టన్ నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ సమీపంలో ఉన్న పొటోమాక్ నదిలో ఈ ఉదంతం చోటుచేసుకుంది. అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ ఫ్లైట్ 5342, బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్ విమానాశ్రయం సమీపంలో ఢీకొంది.

ప్రమాద స్థలానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. సోషల్ మీడియాలో ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్‌గా మారాయి. రేగన్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండింగ్ సమయంలో విమానం- హెలికాప్టర్‌ను(aircraft incident) ఢీకొన్న దృశ్యాలు దీనిలో స్పష్టంగా కనిపించాయి. విమానాశ్రయంలో అన్ని విమానాల టేకాఫ్‌లు, ల్యాండింగ్‌లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు.

