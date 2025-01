శ్రీనగర్‌: జమ్ము కశ్మీర్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్మీ ట్రక్కు లోయలో పడిపోవడంతో ఇద్దరు సైనికులు మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురు జవాన్లకు తీవ్ర గాయాలవ్వగా.. వాళ్ల పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

శనివారం ఉదయం బాందీపుర(Bandipore) జిల్లా సదర్‌ కూట్‌ పయెన్‌ ప్రాంతంలో సైనికులతో ఓ ట్రక్కు వెళ్తోంది. అయితే ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పి దొర్లుకుంటూ పక్కనే ఉన్న లోయలో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే వాళ్లను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

చికిత్స పొందుతూ ఇద్దరు మృతి చెందారు. గాయపడిన మిగతా ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో వాళ్లను మెరుగైన వైద్యం కోసం శ్రీనగర్‌(Srinagar)కు తరలిస్తున్నట్లు వైద్యాధికారులు తెలిపారు.

#WATCH | Bandipora, Jammu and Kashmir: Dr Masarat Iqbal Wani, Medical Superintendent of District Hospital Bandipora says, "5 injured were brought here, out of which 2 were brought dead, 3 injured who were in critical condition have been referred to Srinagar for further… https://t.co/8RBwynIEvt pic.twitter.com/UVYr8vTiVk

— ANI (@ANI) January 4, 2025