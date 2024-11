ఢిల్లీ: అగ్ర రాజ్యం అమెరికా నిఘా విభాగానికి అధిపతిగా తులసీ గబ్బార్డ్‌ను ఎంపిక చేయడంపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తులసీ గబ్బార్డ్‌ ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేసే వ్యక్తి అని నిర్మలా ప్రశంసలు కురిపించారు.

అమెరికా నిఘా విభాగానికి అధిపతిగా తులసీ గబ్బార్డ్‌ ఎంపికపై తాజాగా నిర్మలా సీతారామన్‌ స్పందించారు. నిర్మల ట్విట్టర్‌ వేదికగా..‘గత 21 ఏళ్లగా అమెరికా ఆర్మీ రిజర్వ్‌లో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్‌గా తులసీ సేవలందించారు. మీతో నేను చేసిన కొన్ని సంప్రదింపుల సందర్భంగా మీ ఆలోచనలు, అంకితభావం.. కొన్ని విషయాల పట్ల స్పష్టత నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. కీలక బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్న మీకు శుభాకాంక్షలు అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సందర్బంగా గతంతో ఆమెతో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఫొటోలను షేర్‌ చేశారు.

Congratulations @TulsiGabbard on being selected to serve as Director of National Intelligence. For 21 yrs you served the USA as a soldier becoming a Lt. Colonel in Army Reserve. In my few interactions with you, have been impressed by the clarity of your thoughts and dedication.… pic.twitter.com/b5LSZyx9F9

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) November 15, 2024