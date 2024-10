J&K: ఎన్సీ శాసనసభాపక్షనేతగా ఒమర్‌ అబ్దుల్లా

శ్రీనగర్‌: జమ్ము కశ్మీర్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జమ్ము కశ్మీర్‌ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్‌ ​-కాంగ్రెస్‌ కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. తాజాగా నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ శాసనసభాపక్షనేతగా ఎన్సీ నేత, మాజీ సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ విషయాన్ని గురువారం ఎన్సీ సీనియర్‌ నేత ఫరూక్‌ అబ్దుల్లా వెల్లడించారు. ఎన్సీ శాసనసభాపక్షనేతగా ఎన్నికైన అనంతరం మాజీ సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లా మీడియాతో మాట్లాడారు.

‘‘ఈరోజు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ సమావేశం జరిగింది. అందులో నేను లెజిస్లేచర్ పార్టీ నాయకుడిగా ఎన్నుకోబడ్డాను. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు సంబంధించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ మద్దతు ప్రకటించింది.

#WATCH | Srinagar, J&K: JKNC vice president Omar Abdullah says, "Today in the meeting of the National Conference Legislature Party, I have been elected as the leader of the Legislature Party. I express my gratitude to the MLAs. Talks are going on to get the letter of support from… pic.twitter.com/uM86jG9rc9

— ANI (@ANI) October 10, 2024