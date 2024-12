అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జిమ్మీ కార్టర్ కన్నుమూత

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జిమ్మీ కార్టర్‌(100) తుదిశ్వాస విడిచారు. జార్జియాలోని ప్లెయిన్స్‌లో జిమ్మీ కార్టర్ తుదిశ్వాస విడిచారని ఆయన కుమారుడు జేమ్స్‌ కార్టర్‌ తెలిపారు. ఇక, జిమ్మీ కార్టర్‌ అమెరికాకు 39వ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు.

జిమ్మీ కార్టర్‌ మృతి పట్ల అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌, ప్రథమ మహిళ జిల్‌ సంతాపం తెలిపారు. ఈ సందర్బంగా బైడెన్‌ మాట్లాడుతూ.. వ్యాధుల నిర్మూలన, శాంతి స్థాపన, పౌర, మానవ హక్కుల అభివృద్ధి, స్వేచ్ఛాయుత ఎన్నికలు తదితర అంశాల్లో ఆయన అధ్యక్షుడిగా తనదైన ముద్ర వేశారని చెప్పుకొచ్చారు. ఇదే సమయంలో అధికారిక అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వైట్‌హౌస్‌ వెల్లడించింది. మరోవైపు.. జిమ్మీ కార్టర్‌ మృతి పట్ల అమెరికాకు కాబోయే అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ కూడా సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

When I look at Jimmy Carter, I see a man not only for our times, but for all times. A man who embodied the most fundamental human values we can never let slip away.



And while we may never see his likes again, we would all do well to try to be a little more like Jimmy Carter. pic.twitter.com/I0xDM05xmH

— President Biden (@POTUS) December 30, 2024