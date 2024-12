బాకో: ల్యాండింగ్‌ సమయంలో అజర్‌ బైజాన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ (Azerbaijan Airlines)కు చెందిన జె2-8243 విమానం కజకిస్థాన్‌ కుప్పకూలింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో 38 మంది మృతి చెందగా..29 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

అయితే, ఈ ప్రమాదంపై ఆదివారం (డిసెంబర్‌ 29) అజర్‌ బైజాన్‌ ప్రెసిడెంట్‌ ఇల్హామ్‌ అలీయేవ్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా ప్రాంతం నుంచి జరిపిన కాల్పుల వల్లే అజర్‌ బైజాన్‌ విమానం ప్రమాదానికి గురైందని చెప్పారు. విమాన ప్రమాదానికి గల కారణాల్ని మాస్కో దాచే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు. అమాయకుల ప్రాణాల్ని బలి తీసుకున్న రష్యా అందుకు బాధ్యత వహిస్తూ.. చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

‘అజర్‌ బైజాన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ ప్రమాదానికి గల కారణాల్ని దాచేందుకు రష్యాలోని ఓ వర్గం అసత్య ప్రచారం చేస్తుందని, తప్పుడు కథనాలతో మసిపూసి మారేడు కాయ చేస్తుంది. విమాన ప్రమాదం జరిగిన కారణ వేరయితే, దాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు మాస్కో చెబుతున్న కారణాలు వేరేలా ఉన్నాయి. చేసిన తప్పును అంగీకరించడం, అజర్ ‌బైజాన్‌కు క్షమాపణలు చెప్పడం, విమాన ప్రమాదం జరిగిన తీరుతెన్నుల గురించి ప్రజలకు వివరించాలి అని’ఇల్హామ్‌ అలీయేవ్‌ రష్యాకు సూచించారు.

President Aliyev: “First, Russia must apologize to Azerbaijan. Second, it must admit its guilt. Third, it must punish the culprits, hold them criminally responsible, and pay compensation to the Azerbaijani state as well as to the affected passengers and crew members. These are… pic.twitter.com/5N16w4Zhfw

— Nasimi Aghayev🇦🇿 (@NasimiAghayev) December 29, 2024