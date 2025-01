బెంగళూరు, సాక్షి: కర్ణాటక రోడ్డు గంటల వ్యవధిలో మరోసారి నెత్తురోడింది. ఈ ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. కూరగాయల లోడుతో వెళ్తున్న లారీ బోల్తాపడిన ఘటనలో 10 మంది మృతి చెందారు. మరో 15 మందికి గాయాలయ్యాయి.

మరణించిన వారంతా వ్యవసాయ కూలీలుగా తెలుస్తోంది. సావనూర్‌ నుంచి కుంత మార్కెట్‌కు కూరగాయలు అమ్మేందుకు వెళ్తుండగా యల్లాపూర్‌ ఘాట్‌రోడ్డు వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరగొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.

#Karnataka: 10 died and 15 injured after a truck carrying them met with an accident early morning today. All of them were travelling to Kumta market from Savanur to sell vegetables: SP Narayana M, Karwar, Uttara Kannada



