జమ్ము కశ్మీర్‌ సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లానే: ఫరూఖ్‌ అబ్దులా

శ్రీనగర్‌: జమ్ము కశ్మీర్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో జమ్ము కశ్మీర్‌ నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌, కాంగ్రెస్‌ పార్టీల కూటమి దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటివరకు వరకు ఏడు స్థానాల్లో గెలుపు నమోదు చేసుకొని 45 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఆధిక్యంలో మ్యాజిక్‌ దాటి ముందుకు వెళ్లుతోంది. దీంతో నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఫరూక్‌ అబ్దుల్లా నివాసం వద్ద కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి.

ఈ సందర్భంగా జమ్ము కశ్మీర్‌ నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ నేత ఫరూఖ్‌ అబ్దుల్లా మీడియాతో మాట్లాడారు. ‘‘ ప్రజలు వారి తీర్పును ఇచ్చారు. జమ్ము కశ్మీర్‌​ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్‌ అబ్దుల్లానే అవుతారు. పదేళ్ల తర్వాత ప్రజలు మాకు తమ అవకాశం ఇచ్చారు. మేము ప్రజల అంచనాలను అందుకోవాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా.

