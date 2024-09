ఐపీఎల్‌లో ఆడే క్రికెట‌ర్లకు బీసీసీఐ అదిరిపోయే న్యూస్ అందించింది. ఐపీఎల్‌-2025 సీజ‌న్ నుంచి ప్ర‌తీ ఆట‌గాడికి మ్యాచ్ ఫీజు కింద రూ.7.50 ల‌క్ష‌లు ఇవ్వాల‌ని భార‌త క్రికెట్ బోర్డు నిర్ణ‌యించింది. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ సెక్ర‌ట‌రీ జై షా ఎక్స్ వేదిక‌గా శనివారం వెల్ల‌డించారు.

"ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఫీజులు పెంచాల‌ని నిర్ణ‌యించున్నాం. మా క్రికెట‌ర్లు ఇక‌పై ఒక్కో గేమ్‌కు రూ.7.5 లక్షల ఫీజు అందుకోనున్నారు. ఈ చారిత్రత్మ‌క నిర్ణ‌యాన్ని ప్ర‌క‌టిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.

ఓ క్రికెటర్ సీజన్‌లో అన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడితే కాంట్రాక్ మొత్తంతో పాటు అదనంగా రూ.1.05 కోట్లు పొందుతాడు. ప్ర‌తీ ఫ్రాంచైజీ సీజన్ మ్యాచ్ ఫీజుగానూ రూ. 12.60 కోట్లు కేటాయిస్తుంది. ఐపీఎల్​కు, ప్లేయర్లకు ఇది కొత్త శకం' అని ఎక్స్‌లో జైషా రాసుకొచ్చారు. కాగా గతంలో ఒక్కో మ్యాచ్​కు ఫీజు రూ. 2 - 4 లక్షల మధ్యలో ఉండేది.

In a historic move to celebrate consistency and champion outstanding performances in the #IPL, we are thrilled to introduce a match fee of INR 7.5 lakhs per game for our cricketers! A cricketer playing all league matches in a season will get Rs. 1.05 crores in addition to his…

