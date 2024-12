సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పుట్టినరోజు. ఈ సందర్బంగా వైఎస్‌ జగన్‌కు ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.

👉వైఎస్‌ జగన్‌కు గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ శుభాకాంక్షలు..

వైఎస్‌ జగన్‌కు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపిన గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌. ట్విట్టర్‌ వేదికగా గవర్నర్‌.. దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యం, సంతోషం, దీర్ఝాయుషు ఇవ్వాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రజా సేవలో వైఎస్‌ జగన్‌ సుదీర్ఘ కాలం ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.

"I extend my heartiest felicitations and warm greetings to Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy, former Chief Minister on his Birthday. May God Almighty bless you with good health, happiness and long life in the service of the people."@ysjagan pic.twitter.com/gc7M3EZg45

— governorap (@governorap) December 21, 2024