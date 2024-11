అదానీ గ్రూప్‌పై తాజాగా చెలరేగిన ఆరోపణలపై కంపెనీ అధికారికంగా స్పందించింది. అదానీ గ్రూప్‌ సంస్థలపై వచ్చిన ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించింది. అవి నిరాధారమైనవని కొట్టిపారేసింది. నేరం రుజువు కానంత వరకు వ్యక్తులు, సంస్థలు నిర్దోషులుగానే భావించబడుతారని స్పష్టం చేసింది.

అదానీ విడుదల ప్రకటన చేసిన ప్రకటనలో..‘అదానీ గ్రీన్ సంస్థ డైరెక్టర్లపై యూఎస్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్, యూఎస్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ చేసిన ఆరోపణలు నిరాధారమైనవి. వాటిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. యూఎస్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ ఏజెన్సీలు తమ అభియోగపత్రంలో తెలిపినట్లు అవి కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే. వాటిలో నిజంలేదు. నేరం రుజువు అయ్యేంత వరకు ఆరోపణలు వచ్చిన వ్యక్తులు, సంస్థలను నిర్దోషులుగా భావిస్తారు. అదానీ గ్రూప్ తన కార్యకలాపాల్లో పారదర్శకత, అత్యున్నత ప్రమాణాలు పాటించేందుకు కట్టుబడి ఉంటుంది. కంపెనీ వాటాదారులు, భాగస్వాములు, ఉద్యోగులకు భరోసా కల్పించడంతోపాటు అదానీ గ్రూప్‌ చట్టాన్ని గౌరవించే సంస్థ’ అని తెలిపింది.

Adani Group Spokesperson says, "The allegations made by the US Department of Justice and the US Securities and Exchange Commission against directors of Adani Green are baseless and denied. As stated by the US Department of Justice itself, "the charges in the indictment are… pic.twitter.com/rSuxuHTFUo

