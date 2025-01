న్యూ ఇయర్‌ వేడుకల కోసం భారతీయుల అరాచకం.. ఏం చేశారంటే?

ఢిల్లీ : కొత్త ఏడాది 2025 సందర్భంగా ఆన్‌లైన్‌ అమ్మకాలు సరికొత్త రికార్డ్‌లు నమోదు చేశాయి. డిసెంబర్‌ 31 రోజున ద్రాక్ష నుంచి కండోమ్స్‌ వరకు.. చిప్స్‌ ప్యాకెట్ల నుండి హ్యాండ్‌కఫ్‌ల వరకు కస్టమర్లు ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్‌ పెట్టారని ఫాస్ట్ స్విగ్గీ ఇన్‌స్టామార్ట్, బ్లింకిట్, బిగ్‌బాస్కెట్‌తో పాటు ఫాస్ట్ డెలివరీ స్టార్టప్‌లు ఆన్‌లైన్‌ అమ్మకాల రిపోర్ట్‌ను విడుదల చేశాయి.

తమ డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటీవ్‌లు మంగళవారం సాయంత్రం 8 గంటల వరకు చిప్స్, కోక్, నామ్‌కీన్‌లను కస్టమర్లకు డెలివరీ చేసినట్లు బ్లింకిట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు అల్బిందర్ ధిండ్సా ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. రాత్రి 8 గంటల వరకు 2.3 లక్షల ప్యాకెట్ల ఆలూ భుజియా, 6,834 ఐస్ క్యూబ్‌ల ప్యాకెట్లను కస్టమర్లకు అందించినట్లు వెల్లడించారు. 39 శాతం చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కండోమ్ విక్రయించగా.. స్ట్రాబెర్రీ 31 శాతం, బబుల్‌గమ్ 19 శాతం అమ్మకాలు జరిగినట్లు తెలిపారు.

1,22,356 packs of condoms

45,531 bottles of mineral water

22,322 Partysmart

2,434 Eno



..are enroute right now! Prep for after party? 😅

— Albinder Dhindsa (@albinder) December 31, 2024