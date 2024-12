ఐటీ రిటర్న్స్‌ దాఖలు గడువు పెంపు

న్యూఢిల్లీ: 2023–24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల దాఖలుకు గడువును డిసెంబర్‌ 15 వరకు పొడిగిస్తూ సెంట్రల్‌ బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ డైరెక్ట్‌ ట్యాక్సెస్‌ (సీబీడీటీ) ఉత్తర్వులు వెలువరించింది.

2024–25 అసెస్‌మెంట్‌ సంవత్సరానికిగాను నవంబర్‌ 30 వరకు ఉన్న గడువును 15 రోజులు పొడిగించింది. అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు, సెక్షన్‌ 92ఈ కింద నివేదికలను సమర్పించాల్సిన పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం సీబీడీటీ ఈ వెసులుబాటు కల్పించింది.

CBDT Extends Due Date for furnishing Return of Income for Assessment Year 2024-25.



➡️The due date for the assessees referred to in clause (aa) of Explanation 2 to Sub Section (1) of Section 139 has been extended from 30th November, 2024, to 15th December, 2024.



➡️ Circular No.… pic.twitter.com/4umO91ELAQ

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 30, 2024