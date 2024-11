భవిష్యత్తు యుద్ధాలు వాటితోనే: మస్క్‌ ఆసక్తికర ట్వీట్‌

వాషింగ్టన్‌: భవిష్యత్తులో యుద్ధాలు జరిగే తీరుపై ప్రముఖ బిలియనీర్‌, టెస్లా కార్ల కంపెనీ అధినేత ఇలాన్‌ మస్క్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఎఫ్‌-35 వంటి ఆధునిక ఫైటర్‌ జెట్‌ల కంటే డ్రోన్‌ల వల్లే ఎక్కువ మేలు జరుగుతుందని మస్క్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో మస్క్‌ ఒక పోస్ట్‌ చేశారు.భవిష్యత్తులో యుద్ధాలన్నీ డ్రోన్‌లతోనే జరుగుతాయన్నారు.

యుద్ధాల్లో మానవ సహిత ఫైటర్‌ జెట్‌లు పైలట్‌లను చంపేస్తున్నప్పటికీ కొంతమంది ఎఫ్‌-35 వంటి మనుషులు నడిపే యుద్ధ విమానాలను తయారుచేస్తున్నారని విమర్శించారు. అయితే ఈ యుద్ధ విమానాలు ఆధునిక యుద్ధ అవసరాలకు అనుగుణంగా లేవని మస్క్‌ తెలిపారు.

కాగా,ఎఫ్‌-35 ఫైటర్‌ జెట్‌లు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతన యుద్ధవిమానాలు. వీటిలో అధునాతన టెక్నాలజీతో కూడిన ఫీచర్లు,రాడార్‌ కంటపడకుండా ఉండే స్టెల్త్‌ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి.అయితే వీటి ఖర్చు,నిర్వహణ భారం వల్ల కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎఫ్‌-35 ఫైటర్‌ జెట్‌లపై మస్క్‌ ట్వీట్‌ చర్చనీయాంశమవుతోంది.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people.



This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.



And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024