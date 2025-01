దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు యూన్ అరెస్ట్‌

సియోల్: దక్షిణ కొరియా(south Korea)లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నాటకీయ పరిణామాల మధ్య అధ్యక్షుడు యూన్ సుక్ యోల్‌ను దక్షిణ కొరియా పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ మేరకు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.

దేశంలో ‘మార్షల్‌ లా’ విధించి చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు గానూ యోల్‌ను (Yoon Suk Yeol) అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. కాగా, బుధవారం తెల్లవారుజామున దాదాపు 3000 మంది పోలీసులు, అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు యూన్‌ నివాసానికి చేరుకున్నారు. యూన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసేందుకు వచ్చిన వీరిని అతడి మద్దతుదారులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో, అక్కడ ఘర్షణ వాతావరణం చోటుచేసుకుంది. తీవ్ర ఉద్రిక్తతల మధ్య దర్యాప్తు అధికారులు అధ్యక్ష నివాసం లోపలికి వెళ్లి యూన్‌ సుక్‌ యోల్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం భారీ భద్రత నడుమ ఆయనను అక్కడి నుంచి తరలించారు.

యూన్ అరెస్ట్‌ నేపథ్యంలో అతడి మద్దతుదారులు, పాలక పీపుల్ పవర్ పార్టీ సభ్యులను అధ్యక్షుడిని అరెస్ట్‌ చేయకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక, దక్షిణ కొరియా చరిత్రలో అధ్యక్షుడు అరెస్ట్‌ కావడం ఇదే మొదటి సారి. దీంతో, యూన్‌ పేరులో రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది. గతంలో యోల్‌ను అరెస్టు చేసేందుకు ఓసారి ప్రయత్నించగా.. పెద్ద ఎత్తున ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నేడు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ప్లాన్‌ ప్రకారం అరెస్ట్‌ చేశారు పోలీసులు.

ఇదిలా ఉండగా.. యూన్ సుక్ యోల్‌ గతేడాది దక్షిణ కొరియా ‘ఎమర్జెన్సీ మార్షల్‌ లా’ (Emergency Martial Law) విధించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో యూన్‌ తన ప్రకటనను విరమించుకున్నా.. ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్‌ చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ‘మార్షల్‌ లా’ అమలును వ్యతిరేకిస్తూ తీర్మానం తీసుకురాగా.. పార్లమెంట్‌ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. అనంతరం మార్షల్‌ లా అమలు చట్టవిరుద్ధం అంటూ స్పీకర్‌ ప్రకటించారు.

At 4 a.m., the Corruption Investigation Office and the Special Investigations Unit are attempting to execute a second arrest warrant for the president, mobilizing over 1,000 police officers. In response, citizens in South Korea have gathered in front of the presidential residence… pic.twitter.com/jTGjxkGV9z

— 김정현 (Alfred J Kim) (@AJKim38836296) January 14, 2025