వాషింగ్టన్: అమెరికాలో పాకిస్థాన్‌ ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఓ 19 అంతస్తుల హోటల్‌ ఉంది. ఆ హోటల్‌కు అమెరికా ప్రభుత్వం అద్దె రూపంలో ఏకంగా 220 మిలియన్‌ డాలర్లు చెల్లిస్తుంది. ఈ చెల్లింపులపై రిపబ్లికన్‌ పార్టీ నేత వివేక్‌ రామస్వామి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అక్రమ వలస దారులు మన దేశంలో విడిది చేసేందుకు.. మనమే వాళ్లకి వసతి కల్పిస్తున్నాం. అందుకు డబ్బులు కూడా మనమే చెల్లిస్తున్నాం. ఇది ఆమోద యోగ్యం కాదని అన్నారు.

ప్రస్తుతం, న్యూయార్క్‌ నగరం మాన్హాటన్‌లో పాక్‌ ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్న రూజ్‌వెల్ట్ హోటల్ గురించి రచయిత జాన్ లెఫెవ్రే ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రస్తావించారు.

A taxpayer-funded hotel for illegal migrants is owned by the Pakistani government which means NYC taxpayers are effectively paying a foreign government to house illegals in our own country. This is nuts. https://t.co/Oy4Z9qoX45

— Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) December 1, 2024