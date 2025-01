హోబ‌ర్ట్ వేదిక‌గా సిడ్నీ థండ‌ర్‌తో జ‌రిగిన‌ ఫైన‌ల్లో హోబర్ట్ హరికేన్స్ ఓపెన‌ర్ మిచెల్ ఓవెన్ విధ్వంస‌క‌ర సెంచ‌రీతో మెరిశాడు. 183 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య చేధ‌న‌లో ఓవెన్ ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగాడు. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచే సిడ్నీ బౌల‌ర్ల‌ను ఓవెన్ ఊతికారేశాడు. అత‌డిని అప‌డం ప్ర‌త్య‌ర్ధి జ‌ట్టు బౌల‌ర్ల త‌రం కాలేదు. ఈ క్ర‌మంలో 38 బంతుల్లోనే ఓవెన్ త‌న రెండో బీబీఎల్ సెంచ‌రీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు.

ఓవ‌రాల్‌గా ఈ మ్యాచ్‌లో 42 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఓవెన్‌.. 6 ఫోర్లు, 11 సిక్స్‌ల‌తో 108 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు. కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో ఓవెన్ తొలుత కేవ‌లం 16 బంతుల్లోనే త‌న హాఫ్ సెంచ‌రీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. త‌ద్వారా ఓ అరుదైన రికార్డును ఓవెన్ త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు. బిగ్‌బాష్ లీగ్ చ‌రిత్ర‌లో ఫాస్టెస్ట్ ఫిప్టీ చేసిన మూడో ఆట‌గాడిగా టామ్ బాంట‌న్‌తో క‌లిసి మిచెల్ సంయుక్తంగా నిలిచాడు.

బీబీఎల్‌లో ఫాస్టెస్ట్ ఫిప్టీ రికార్డు వెస్టిండీస్ దిగ్గ‌జం క్రిస్ గేల్ పేరిట ఉంది. 2016 సీజ‌న్‌లో ఆడిలైడ్ స్ట్రైక‌ర్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో గేల్ కేవ‌లం 12 బంతుల్లోనే ఆర్ద‌శ‌త‌కంతో మెరిశాడు. ఆ త‌ర్వాత స్ధానంలో డానియ‌ల్ క్రిస్టియ‌న్‌(15 బంతులు), ఓవెన్‌(16), బాంట‌న్‌(16) ఉన్నారు.

బీబీఎల్ విజేత‌గా హోబర్ట్‌..

ఇక బీబీఎల్ 2024-25 సీజ‌న్ విజేత‌గా హోబర్ట్ హరికేన్స్ నిలిచింది. తుది పోరులో సిడ్నీను 7 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసిన హోబ‌ర్ట్‌.. తొలిసారి బీబీఎల్ టైటిల్‌ను ముద్దాడింది. 183 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని ఓవెన్ విధ్వంస‌క‌ర ఇన్నింగ్స్ ఫ‌లితంగా హోబ‌ర్ట్‌.. కేవ‌లం 3 వికెట్లు మాత్ర‌మే కోల్పోయి 14.1 ఓవ‌ర్ల‌లో చేధించింది.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సిడ్నీ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 182 ప‌రుగులు చేసింది. సిడ్నీ బ్యాట‌ర్ల‌లో జాస‌న్ సంగ‌(67) టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిల‌వ‌గా.. డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(48) ప‌రుగుల‌తో రాణించారు. హోబర్ట్ బౌలర్లలో మెరిడిత్‌, ఇల్లీస్ తలా మూడు వికెట్లు పడగొట్టారు.

ఎవరీ మిచెల్ ఓవెన్‌..?

23 ఏళ్ల మిచెల్ ఓవెన్‌ లిస్ట్‌-ఎ, ఫస్ట్‌క్లాస్‌​ క్రికెట్ రెండింటిలోనూ టాస్మానియాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి 22, 2021న మార్ష్ వన్-డే కప్‌లో లిస్ట్‌-ఎ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టిన ఓవెన్‌.. షెఫీల్డ్ షీల్డ్‌లో సౌత్ ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అక్టోబర్ 3, 2023న ఫస్ట్-క్లాస్ అరంగేట్రం చేశాడు. అదేవిధంగా 24 టీ20ల్లో 33.18 సగటుతో 531 పరుగులు చేశాడు.

అందులో 452 పరుగులు ఈ ఏడాది బిగ్‌బాష్‌ సీజన్‌లో చేసినవే కావడం గమనార్హం. బీబీఎల్‌ 2024-25 సీజన్‌లో ఓవెన్‌ 452 పరుగులు చేసి లీడింగ్‌ రన్‌‍స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. ఓవెన్‌కు పేస్‌ బౌలింగ్‌ చేసే సత్తాకూడా ఉంది. అతడు త్వరలోనే ఆస్ట్రేలియా తరపున అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్‌ ఉంది.





Mitch Owen has just made the fastest fifty in a BBL Final!



It's also the fastest Hurricanes fifty, and the third-fastest in BBL history. #BBL14 pic.twitter.com/2vuSvM7GVz

— KFC Big Bash League (@BBL) January 27, 2025