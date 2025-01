బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో ఇవాళ (జనవరి 3) భయానక ఘటన చోటు చేసుకుంది. పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఇద్దరు సిడ్నీ థండర్‌ ఆటగాళ్లు దారుణంగా ఢీకొట్టుకున్నారు. పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 16వ ఓవర్‌ రెండో బంతికి క్యాచ్‌ పట్టబోయి డేనియల్‌ సామ్స్‌, కెమరూన్‌ బాన్‌క్రాఫ్ట్‌ ఒకరినొకరు బలంగా గుద్దుకున్నారు. ఫెర్గూసన్‌ బౌలింగ్‌లో కూపర్‌ కన్నోలీ భారీ షాట్‌ ఆడబోయి బంతిని గాల్లోకి లేపాడు. క్యాచ్‌ పట్టుకునే క్రమంలో సామ్స్‌, బాన్‌క్రాఫ్ట్‌ ఒకరినొకరు చూసుకోకుండా ఢీకొన్నారు.

ముఖాలు, ముఖాలు గుద్దుకోవడంతో ఇద్దరికీ బలమైన గాయాలయ్యాయి. బాన్‌క్రాఫ్ట్‌ ముక్కులో నుంచి రక్తం కారింది. బాన్‌క్రాఫ్ట్‌ మోకాలు సామ్స్‌ ముఖానికి బలంగా తాకడంతో అతను మైదానంలో పడిపోయాడు. నడవలేని స్థితిలో ఉన్న సామ్స్‌ను స్ట్రెచర్‌పై మోసుకెళ్లారు. గాయం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో సామ్స్‌ ఈ మ్యాచ్‌కు పూర్తిగా దూరమయ్యాడు. బాన్‌క్రాఫ్ట్‌ కూడా తిరిగి బరిలోకి దిగలేదు. హ్యాచర్‌ సామ్స్‌ను రీప్లేస్‌ చేశాడు. ఈ భయానక ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది.

That's a very nasty collision between daniel sams and cameron bancroft. Bancroft has a bleedy nose but he's walking off the field with the physio. But Sams is being stretchered out. Hope he is fine. #AUSvIND #BBL #BBL14 pic.twitter.com/itgWExXK8f

— Sara (@tap4info) January 3, 2025