క్రికెట్‌ అభిమానులకు బ్యాడ్‌ న్యూస్‌. భారత్‌, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య రేపటి నుంచి (అక్టోబర్‌ 16) ప్రారంభం కాబోయే తొలి టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌కు వరుణుడు అడ్డుతగులుతాడని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మ్యాచ్‌కు వేదిక అయిన బెంగళూరులో ఇవాల్టి నుంచే వర్షం ప్రారంభమైంది. వర్షం కారణంగా ఇవాళ జరగాల్సిన ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌ పూర్తిగా రద్దైపోయింది. మ్యాచ్‌ జరిగే ఐదు రోజులు భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వెదర్‌ ఫోర్‌కాస్ట్‌లో తెలిసింది.

ITS RAINING IN CHINNASWAMY STADIUM 👀 - Bad news for IND vs NZ Test...!!! pic.twitter.com/y3G0poVr8U

కాగా, మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ కోసం న్యూజిలాండ్‌ జట్టు భారత్‌లో పర్యటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌లోని తొలి మ్యాచ్‌ బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా జరుగనుంది. రెండో టెస్ట్‌ పూణేలోని మహారాష్ట్ర క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ స్టేడియంలో.. మూడో మ్యాచ్‌ ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరుగనున్నాయి.

Rain predicted for all 5 days at the Chinnaswamy Stadium for the 1st Test between India and New Zealand. 🌧️ pic.twitter.com/D8Af2HARvR

