తెలంగాణ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీఎస్పీ)గా టీమిండియా పేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ నియమితులైన విష‌యం తెలిసిందే. టీ20 ప్రపంచకప్ విజయంతో పాటు భారత జట్టుకు అందించిన సేవలకుగానూ సిరాజ్‌కు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం గ్రూప్-1(డీఎస్పీ) ఉద్యోగంతో పాటు 600 చదరపు గజాల స్థలాన్ని కేటాయించింది. ఈ క్ర‌మంలో తెలంగాణ డీజీపీ జితేందర్ తాజాగా సిరాజ్‌కు నియ‌మాక ప‌త్రాన్ని అందజేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో పోలీస్‌ యూనిఫాంలో ఉన్న మహ్మద్ సిరాజ్ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అంతేకాకుండా సిరాజ్..డీజీపీని క‌లిసిన ఫోటోలు కూడా సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్కెర్లు కొడుతున్నాయి. దీంతో ఈ భార‌త స్టార్ బౌల‌ర్‌కు నెటిజ‌న్లు కంగ్రాట్స్ తెలుపున్నారు.

Siraj is finally coming to arrest everyone who made his fake account. pic.twitter.com/zRCIWNc1A4

— Silly Point (@FarziCricketer) October 12, 2024