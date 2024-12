అమెరికా 51వ రాష్ట్రంగా కెనడా: ట్రంప్‌

వాషింగ్టన్‌ : అమెరికాకు కాబోయే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కెనడాపై మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా 51వ రాష్ట్రంగా కెనడా అవతరించడం గొప్ప ఆలోచనని అన్నారు. కెనడాలో నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితి కారణంగా చాలా మంది కెనడియన్లు ఈ ఆలోచనను స్వాగతిస్తున్నారని ట్రూత్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వ్యాఖ్యానించారు.



పన్నులు, సైనిక రక్షణపై భారీ మొత్తంలో ఆదా అవుతుంది. అందుకే చాలా మంది కెనడియన్లు కెనడా 51వ రాష్ట్రంగా మారాలని కోరుకుంటున్నారు ’ అని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు.

దీనికి తోడు కెనడా మార్కెట్‌ రిసెర్చ్‌, ఎన్నికల నిర్వహణ సంస్థ ఈ వారం లెగర్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ సర్వేలో 13 శాతం మంది కెనడియన్లు సైతం కెనడా దేశం అమెరికాలో కలిపితేనే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు.

President Trump doubles down on making Canada the 51st state

Time to rid this country of the flea infested liberal swamp 🇨🇦🇨🇦 pic.twitter.com/naJEQqIcw1

— wastedcanadian (@melissacare01) December 18, 2024