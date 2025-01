ఒట్టావా: కెనడా (canada)ను అమెరికా(usa)లో విలీనం చేసేందుకు ఆర్థిక శక్తిని ఉపయోగిస్తానంటూ డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ (donald trump) చేసిన వ్యాఖ్యలకు కెనడా మాజీ ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడో (justin trudeau) స్పందించారు. ఆ పప్పులేం ఉడకవు అంటూ పరోక్షంగా హెచ్చరించారు.

అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో విజయం తర్వాత ట్రంప్‌ దూకుడును ప్రదర్శిస్తున్నారు. వీలు చిక్కినప్పుడల్లా కెనడాను అమెరికా 51వ రాష్ట్రంగా చేయాలంటూ తన మాటలతో కవ్విస్తున్నారు. ఇప్పుటికే ఇదే అంశంపై పలు మార్లు సోషల్‌ మీడియాలో ప్రస్తావనకు తెచ్చారు. ఓ సందర్భంలో జస్టిన్‌ ట్రూడో మాట్లాడారు. ట్రూడో మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ట్రంప్‌కు బదులివ్వలేకపోయారు.

ఒక్కసారి ఆలోచించండి

అయితే ఇటీవల అధికార లిబరల్‌ పార్టీకి, ప్రధానిగా రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ట్రూడో ప్రకటించారు. ఈ తరుణంలో ఫ్లోరిడా మార్ ఎ లాగో హోమ్‌లో విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్‌ కెనడా గురించి తన మనసులో మాట భయటపెట్టారు. ‘మీకు మీరుగా గీసిన గీతను చెరిపేయండి. అమెరికాకు కెనడా రాష్ట్రంగా అవతరిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. ఈ నిర్ణయం జాతీయ భద్రతకు కూడా మంచిది’ అని అన్నారు.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025