అమెరికాలో కొత్త టెన్షన్‌.. ఆ డ్రోన్లు ఎక్కడివి?

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌, న్యూ జెర్సీ సిటీల్లో అనుమానాస్పద డ్రోన్లు కనిపించడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. రెండు నగరాల్లో ఆకాశంలో డ్రోన్ల లాంటి వస్తువులు ఎగరడంతో స్థానికులు గురువారం రాత్రంతా భయాందోళనలకు గురయ్యారు. భయంతోనే ఇళ్లలో నిద్రించినట్టు చెబుతున్నారు.

వివరాల ప్రకారం.. న్యూయార్క్‌, న్యూజెర్సీ సిటీల గగనతలంలో అనుమానాస్పద డ్రోన్ల కలకలం చోటుచేసుకుంది. గురువారం రాత్రి సమయంలో ఆకాశంలో డ్రోన్ల లాంటి వస్తువులు ఎగరడంతో ఒక్కసారిగా స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ మేరకు విచిత్రమైన వస్తువులు ఎగురుతున్న వీడియోను న్యూజెర్సీ సెనేటర్‌ ఆండీ కిమ్‌ షేర్‌ చేశారు. అయితే, వాటి గురించి సరైన సమాచారం మాత్రం ఫెడరల్‌ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో అనుమానాస్పద వస్తువులపై అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ సమాధానం చెప్పాలని గవర్నర్‌ ఫిల్‌ మర్ఫీ డిమాండ్‌ చేశారు.

This is not a drone. We have a full blown UFO / UAP event occurring in real time in New Jersey with tens of thousands of witnesses and tons of video footage. pic.twitter.com/jPRy6pT6Rl — DivXMaN (@crypto_div) December 11, 2024

How are dozens of SUV-sized drones flying over New Jersey on a nightly basis and nobody in our government knows where they’re coming from or what they’re doing?



FBI, Congress, local officials - all baffled.



And no one is even talking about it?



WHAT?!pic.twitter.com/7ldNDqF94Y — The Kevin Harlan Effect (@KevHarlanEffect) December 11, 2024

మరోవైపు.. బైడెన్‌ ప్రభుత్వానికి తెలియకుండానే అవి ఎగురుతున్నాయా? అంటూ అమెరికాకు కాబోయే అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్బంగా వాటిని కూల్చేయాలని ట్రంప్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఇరాన్‌కు సంబంధించిన మదర్‌షిప్‌ నుంచే అవి వచ్చాయంటూ వందంతులు వినిపిస్తున్నాయి. పలువురు అనుమానం కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక, వాటిని చైనా వదిలిందని , ట్రంప్‌ విడిచిపెట్టారంటూ అంటూ రకరకాల పేర్లతో సోషల్‌ మీడియాలో నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు.