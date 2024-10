హమాస్ ఉనికి ఎప్పటికీ సజీవమే: ఇరాన్‌ సుప్రీం నేత

టెహ్రాన్‌: ఇజ్రాయెల్ దాడిలో హమాస్‌ నేత యాహ్యా సిన్వర్‌ మృతి చెందినప్పటికీ హమాస్‌ ఉనికి విషయంలో ఎటువంటి సమస్య లేదని ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ అన్నారు. ఆయన యాహ్యా సిన్వర్‌ మృతి చెందిన అనంతరం తొలిసారి స్పందించారు. సిన్వర్ మృతి బాధ కలిగిస్తోందని, అయినప్పటికీ ఆయన మృతితో హమాస్‌ ఉనికి కోల్పోపోయినట్లు కాదని అన్నారు.

The loss of Yahya #alSinwar is painful for the Resistance Front. But this front didn’t halt its progress in wake of the martyrdoms of eminent figures like Sheikh Ahmed Yassin, Fathi Shaqaqi, Rantisi, & Ismail Haniyeh. Similarly, it won’t falter with Sinwar’s martyrdom either.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 19, 2024