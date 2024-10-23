 టర్కీలో ఉగ్రదాడి.. భారీగా మృతులు..! | Terrorists Attack In Turkey Many Dead | Sakshi
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టర్కీ రాజధానిలో ఉగ్రదాడి.. భారీగా మృతులు..!

Published Wed, Oct 23 2024 8:40 PM | Last Updated on Wed, Oct 23 2024 8:41 PM

Terrorists Attack In Turkey Many Dead

అంకారా: టర్కీ రాజధాని అంకారా శివార్లలోని ఓ ఏరోస్పేస్‌ సంస్థపై ఉగ్రవాదులు బుధవారం(అక్టోబర్‌ 23) దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో పలువురు మృతి చెందడంతో పాటు కొందరు గాయపడ్డట్టు టర్కీ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి అలీ తెలిపారు.  ఈ మేరకు  ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)లో ఆయన ఒక ట్వీట్‌ చేశారు. 

 రాజధాని అంకారా శివారులో ఈ ఘటన జరిగింది. ఉగ్రవాదులు తొలుత బాంబులతో దాడి చేసి తర్వాత కాల్పులు జరిపినట్లు తెలిసింది.  ఏరోస్పేస్‌ సంస్థ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది షిఫ్ట్‌ మారే సమయంలో దుండగులు ట్యాక్సీలో ప్రవేశించి తొలుత బాంబు వేసి తర్వాత తుపాకులతో కాల్చారు. దాడి చేసిన ఉగ్రవాదుల్లో ఒక మహిళ కూడా ఉన్నట్లు తెలిసింది. 

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