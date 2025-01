వాషింగ్టన్‌:అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్‌ ప్రమాణస్వీకారం చేయగానే భారత్‌,అమెరికా సంబంధాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ట్రంప్‌ అధికారం చేపట్టిన తర్వాత తొలి ప్రాధాన్యం భారత్‌కే లభించింది. అమెరికా కొత్త విదేశాంగ శాఖ మంత్రి మారో రుబియో తన తొలి భేటీ భారత విదేశాంగశాఖ మంత్రితోనే నిర్వహించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ భేటీలో అమెరికా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు మైక్‌ వాల్జ్‌ కూడా పాల్గొన్నారు.

సాధారంగా కొత్త అధ్యక్షుడు అధికారం చేపట్టగానే అమెరికా విదేశాంగశాఖ తొలి భేటీ పొరుగు దేశాలైన కెనడా,మెక్సికో లేదంటే నాటో కూటమిలోని ఏదో ఒక దేశంతో జరుగుతుంది. ఈసారి సంప్రదాయానికి భిన్నంగా భారత విదేశీవ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జైశంకర్‌తో తొలి భేటీ జరపడం గమనార్హం.

అది కూడా అమెరికా విదేశాంగశాఖ మంత్రిగా మైక్‌ రుబియో పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన గంటలోనే భేటీ జరగడం విశేషం. గంటపాటు జరిగిన ఈ భేటీలో అమెరికా,భారత్‌ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతంపై చర్చించారు.

భేటీ ముగిసిన తర్వాత జైశంకర్‌,రుబియోలు మీడియా ముందుకు వచ్చి కరచాలనం చేసుకున్నారు.రుబియోతో భేటీ అవడం సంతోషంగా ఉందని జైశంకర్‌ తన ఎక్స్‌(ట్విటర్‌)ఖాతాలో పోస్టు చేశారు.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 21, 2025