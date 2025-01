‘పుతిన్‌ హత్యకు అమెరికా కుట్ర?’

వాషింగ్టన్‌ : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌ (Vladimir Putin) ను హతమార్చేందుకు అమెరికా ప్రయత్నించింది. ఇప్పుడీ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ మీడియాలో చర్చాంశనీయంగా మారింది. అయితే ఈ వ్యాఖ్యల్ని అంత సీరియస్‌గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తెలుస్తోంది. అందుకు కారణం



ప్రముఖ అమెరికన్ పండిట్, మాజీ ఫాక్స్ న్యూస్ యాంకర్ టక్కర్ కార్ల్‌సన్‌ (Tucker Carlson)..తన ‘ది టక్కర్ కార్లసన్‌ షో’ పాడ్‌కాస్ట్‌లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికన్ రచయిత మాట్ తైబీతో పాడ్‌కాస్ట్‌లో కార్ల్‌సన్‌ మాట్లాడుతూ.. పుతిన్‌ను హత్య చేసేందుకు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జోబైడెన్‌ ప్రభుత్వం కుట్ర చేసిందని ఆరోపణలు చేశారు. జోబైడెన్‌ ప్రభుత్వం పుతిన్‌ను చంపేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇది పిచ్చి, మతిలేని చర్య అని అన్నారు.

🇺🇸🇷🇺 Tucker Carlson said that the Biden administration tried to kill Vladimir Putin



The goal is to start World War III and sow chaos. Carlson said this during an interview with journalist Matt Taibbi. pic.twitter.com/k7STerZxFg

— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) January 28, 2025