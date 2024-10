ఇరాన్‌, ఇజ్రాయెల్‌ దాడులతో పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్‌లోని టెల్‌ అవీవ్‌ సమీపంలో డ్రోన్‌ దాడులు చేసినట్లు యెమెన్‌ హౌతీ రెబల్స్‌ ప్రకటించాయి. గురువారం ఉదయం​ ఆక్రమిక పాలస్తీనాలోని జాఫా (టెల్‌ అవీవ్‌) ప్రాంతంలో పలు కీలక లక్ష్యాలను టార్గెట్‌ చేసి మరీ డ్రోన్ ఆపరేషన్‌ చేపట్టినట్లు హౌతీరెబల్స్‌ తెలిపాయి. తాము ప్రయోగించిన డ్రోన్లను ఇజ్రాయెల్‌ ఎదుర్కోకపోయింది. దీంతో తాము చేసిన డ్రోన్ దాడుల ఆపరేషన్‌ విజయవంతమైనట్లు పేర్కొంది.

Yemen’s Houthi group says it “achieved its goals” in a drone attack on Tel Aviv, although there was no confirmation from Israeli authorities.



“The operation achieved its goals successfully as the drones reached their targets without the enemy being able to confront or shoot them… pic.twitter.com/izNdIn7eAa

— GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) October 3, 2024