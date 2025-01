భోపాల్‌ దుర్ఘటన: 40 ఏళ్ల తర్వాత విషపూరిత వ్యర్థాల తరలింపు

భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్‌లో గ్యాస్ దుర్ఘటన జరిగిన నలభై ఏళ్ల తర్వాత అక్కడి విషపూరిత వ్యర్థాలను తరలించారు. బుధవారం రాత్రి యూనియన్ కార్బైడ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి దాదాపు 377 టన్నుల విషపూరిత వ్యర్థాలను పారవేయడం కోసం తీసుకెళ్లారు. భోపాల్‌కు 250 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ధార్ జిల్లాలోని పితంపూర్ పారిశ్రామిక ప్రాంతానికి 12 సీల్డ్ కంటైనర్ ట్రక్కుల్లో విషపూరిత వ్యర్థాలను తరలించారు.

1984, డిసెంబరు 2- 3 తేదీల మధ్య భోపాల్‌లోని యూనియన్ కార్బైడ్ పురుగుమందుల కర్మాగారం(Union Carbide Pesticide Factory) నుండి అత్యంత విషపూరితమైన మిథైల్ ఐసోసైనేట్ (ఎంఐసీ)వాయువు లీకైంది. ఈ ప్రమాదంలో 5,479 మంది మృతిచెందారు. వేలాది మంది అంగవైకల్యానికి గురయ్యారు. భోపాల్‌ దుర్ఘటన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక విపత్తులలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు.

12 trucks carrying 337 tonnes of toxic waste from the Union Carbide factory in Bhopal, stored for 40 years, left at 9:05 p.m. for Pithampur near Indore. The waste is expected to arrive early on January 2nd, following a 250-km green corridor with heavy security.

