బెంగళూరు:ప్రతిష్టాత్మకమైన ఏరో ఇండియా 2025 ఎగ్జిబిషన్‌ బెంగళూరులో సోమవారం(ఫిబ్రవరి10) నుంచి 14 దాకా జరగనుంది. రక్షణశాఖ,హిందూస్తాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెడ్‌,డీఆర్డీవో సంయుక్తంగా ఈ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్నాయి.60 దేశాలు తమ వైమానిక శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించనున్నాయి.

ఏరో ఇండియాలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన రక్షణ రంగ కంపనీ వెమ్‌ టెక్నాలజీస్‌ పాల్గొంటోంది.వెమ్‌ టెక్నాలజీస్‌ సాంకేతిక భాగస్వామ్యంలో రూపొందిన అడ్వాన్స్‌డ్‌ మీడియం కంబాట్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌(ఏఎంసీఏ) విమానాన్ని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ ఫిబ్రవరి 10న ఆవిష్కరించనున్నారు. ఏఎంసీఏ విమానంలో కీలక భాగాలను తయారు చేయడమే కాకుండా పూర్తి విమానాన్ని అసెంబుల్‌ చేసింది కూడా వెమ్‌ టెక్నాలజీసే కావడం గమనార్హం.

అంతకుముందు ఏరో ఇండియా షోను కూడా మంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. యుద్ధ విమానాల ఫ్యుసిలేజ్‌లు,జనరేటర్ల తయారీలో వెమ్‌ టెక్నాలజీస్‌ పేరు గాంచింది.రక్షణ రంగ విమానాలు, హెలికాప్టర్లకు అవసరమైన ఆన్‌ బోర్డ్‌ సిస్టమ్‌లను కూడా వెమ్‌ తయారు చేస్తోంది.

The AMCA takes center stage in its first-ever full-scale display at the India Pavilion, Aero India 2025

