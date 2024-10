అయోధ్యలో అట్టహాసంగా దీపోత్సవం

లక్నో: ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని అయోధ్యలో సరయూ నది తీరాన దీపోత్సవాన్ని అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తున్నారు. లక్షల దీపాలతో సరయూ తీరం దేదీప్యమానంగా వెలుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం యోగి ఆదిత్యానాథ్‌ హాజరై ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. దాదాపు 25 లక్షల దీపాలు వెలిగించి, గిన్నిస్‌ రికార్డు సృష్టించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంది.

గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ కన్సల్టెంట్ నిశ్చల్ బరోట్ నేతృత్వంలోని 30 మంది బృందం ఇప్పటికే 55 ఘాట్‌లలో డ్రోన్‌లను ఉపయోగించి దీపాలను లెక్కించడం ప్రారంభించింది.



#WATCH | Uttar Pradesh: Lakhs of diyas illuminated along the banks of the Saryu River in Ayodhya as part of the grand #Deepotsav celebration here. #Diwali2024 pic.twitter.com/P29BPld9KO — ANI (@ANI) October 30, 2024

గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లక్ష్యంతో అధికారులు స్థానిక చేతివృత్తుల వారి నుంచి 28 లక్షల దీపాలు ఆర్డర్ చేశారు.ఈ వేడుక నేపథ్యంలో ప్రజల భద్రత కోసం అయోధ్య నగరం అంతటా సుమారు 10,000 మంది భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు. అందులో సగం మంది సాధారణ దుస్తులలో ఉన్నారు.



#WATCH | 'Aarti' being performed by Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Deputy CM Brajesh Pathak and others on the banks of Saryu River in Ayodhya



#Diwali2024 #Deepotsav pic.twitter.com/FMXzUzokbD — ANI (@ANI) October 30, 2024

పదో నంబర్‌ ఘాట్ వద్ద కార్యక్రమానికి శుభసూచకంగా స్వస్తిక్‌ రూపంలో సుమారు 80 వేల దీపాలను పెట్టారు. ఘాట్ల వద్ద 5 వేల నుంచి 6 వేల మంది అతిథులు బస చేసేందుకు ఏర్పాటుపూర్తి చేసినట్లు దీపోత్సవ్ నోడల్ అధికారి సంత్ శరణ్ మిశ్రా తెలిపారు. కార్యక్రమానికి హాజరుకాలేని వారి కోసం నలభై జంబో ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్‌ల ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ప్రసారం చేస్తున్నారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: Laser and light show underway at Saryu Ghat in Ayodhya. With the Ghat lit up with diyas and colourful lights, Ram Leela is being narrated through a sound-light show.



#Diwali2024 #Deepotsav pic.twitter.com/pg05s5dX4H — ANI (@ANI) October 30, 2024

ఈ వేడుకలో మయన్మార్, నేపాల్, థాయిలాండ్, మలేషియా, కంబోడియా, ఇండోనేషియా వంటి ఆరు దేశాలకు చెందిన కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఇస్తారు.అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్ నుంచి రామ్ లీలా ప్రదర్శన ఉంటుంది.