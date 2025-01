Jammu Kashmir: జడ్‌-మోడ్‌ టన్నెల్‌ ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ

శ్రీనగర్‌: ప్రధాని మోదీ జమ్ము కశ్మీర్‌ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ పర్యటన సందర్బంగా జడ్‌-మోడ్‌ టన్నెల్‌ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. అనంతరం, టన్నెల్‌ను జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ, జమ్ము కశ్మీర్‌ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్‌ అబ్దుల్లా పాల్గొన్నారు.

జమ్ము కశ్మీర్‌లోని గాందర్‌బల్‌ జిల్లాలో నిర్మించిన జడ్‌-మోడ్‌ సొరంగాన్ని భారత ప్రధాని మోదీ నేడు ప్రారంభించారు. శ్రీనగర్‌- లేహ్‌ జాతీయ రహదారిపై 2,400 కోట్ల రూపాయలతో ఈ టన్నెల్‌ను నిర్మించారు. ఇది 6.4 కిలో మీటర్ల పొడవుండే ఈ సొరంగంతో ఏడాదిలో ఏ సీజన్‌లోనైనా లద్దాఖ్‌ను రోడ్డు మార్గం ద్వారా ఈజీగా చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక, 2015లో ప్రారంభమైన నిర్మాణ పనులు గతేడాది పూర్తి అయ్యాయి.

ఈ సందర్బంగా ముఖ్యమంత్రి ఒమర్‌ అబ్దుల్లా మాట్లాడుతూ.. టన్నెల్ నిర్మాణం ప్రారంభించినందుకు ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు. కేంద్రం చాలా వేగంగా టన్నెల్‌ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసింది. టన్నెల్‌ నిర్మాణం.. టెర్రరిస్టులపై విజయం వంటిదే. టన్నెల్‌ నిర్మాణం జమ్ము కశ్మీర్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిస్తుందన్నారు. ఇదే సమయంలో జమ్ము కశ్మీర్‌లో ఇటీవల స్వేచ్చాయుతంగా ఎన్నికల జరిపినందకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

