Republic Day-2025: అందంగా ముస్తాబు.. అణువణువునా గాలింపు

నేడు (జనవరి 26) దేశవ్యాప్తంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా దేశరాజధాని ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాలను అందంగా ముస్తాబు చేయడంతో పాటు ఆయా ప్రాంతాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను మరింతగా పెంచారు.



#WATCH | Delhi: On the eve of #RepublicDay, and the occasion of National Voters' Day as well as ahead of #DelhiElections2025, the iconic Qutub Minar illuminated in colours of the Tricolour and Voter Awareness Programme. pic.twitter.com/oRGtZO6ASu — ANI (@ANI) January 25, 2025

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్‌లో అత్యంత భారీగా పరేడ్‌ జరగనుంది. ఈ నేపద్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు ఢిల్లీ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

#WATCH | Delhi | The Central Secretariat building complex illuminates with colourful lights and Tricolor on the eve of the 76th #RepublicDay pic.twitter.com/bSBTKWNClV — ANI (@ANI) January 25, 2025

ఢిల్లీలోని ప్రతీ ప్రాంతంలో సైనికులు పహారా కాస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి అనేక వీడియోలు వెలువడ్డాయి.

#WATCH | Delhi: Security personnel carry out foot patrolling at Sarojini Nagar Market on the eve of #RepublicDay pic.twitter.com/9OwyABwjBc — ANI (@ANI) January 25, 2025

ఢిల్లీ పోలీసులు ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ నియంత్రణ కేంద్రం ద్వారా భద్రతా పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

#WATCH | Delhi: Security tightened at Sarojini Nagar Market on the eve of #RepublicDay pic.twitter.com/drBd5dnTRC — ANI (@ANI) January 25, 2025

భద్రతా సిబ్బంది ఢిల్లీలోని సరోజినీ నగర్ మార్కెట్‌లో పెట్రోలింగ్ నిర్వహించారు. భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

ఢిల్లీ లోని చారిత్రాత్మక ఇండియా గేట్ త్రివర్ణ పతాక కాంతితో వెలిగిపోతోంది. సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ భవన సముదాయం కూడా రంగురంగుల లైట్లు, త్రివర్ణ పతాకాలతో మెరుస్తోంది. కుతుబ్ మినార్ కూడా త్రివర్ణ పతాక రంగుల్లో కాంతివంతంగా మారింది.

#WATCH | Delhi: Police monitor the security situation at Sarojini Nagar Market through the FRS (Facial recognition system) control centre here. pic.twitter.com/PsT4UNHDFO — ANI (@ANI) January 25, 2025

ఒకవైపు జనవరి 26, మరోవైపు ఢిల్లీ ఎన్నికలు ఉన్నందున విరివిగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామని ఢిల్లీ అదనపు డీసీపీ (సౌత్) అచింత్ గార్గ్ తెలిపారు. సున్నితమైన ప్రదేశాలు,మార్కెట్లలో స్థానిక పోలీసులు, సీఆర్‌పీఎఫ్‌ బలగాలను మోహరించారు.



ఇది కూడా చదవండి: Republic Day 2025: 942 మందికి శౌర్య పురస్కారాలు