మహా కుంభమేళాలో తొక్కిసలాట.. యోగికి ప్రధాని ఫోన్‌

లక్నో: మహా కుంభమేళాలో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. మౌని అమవాస్య సందర్భంగా బుధవారం వేకువఝాము అమృత స్నానం కోసం భక్తులు పోటెత్తారు. ఒక్కసారిగా తోసుకోవడంతో కిందపడి పదుల సంఖ్యలో భక్తులకు గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు

ప్రయాగ్‌రాజ్‌ సెక్టార్‌ 2 వద్ద రాత్రి 2 గంటల ప్రాంతంలో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. బారికేడ్లు విరిగిపడడంతో భక్తులు ఒకరిమీద ఒకరు పడిపోయారు. ఈ గందరగోళంలో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. క్షతగాత్రులను ఆంబులెన్స్‌లలో ఆస్పత్రులకు తరలించారు. ఘటనలో సుమారు 50 మంది గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనతో అఖాడ పరిషత్‌ కమిటీ అమృత స్నానాలు రద్దు చేసుకున్నట్లు ప్రకటించింది.

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Rescue operations are underway after a stampede-like situation arose in Maha Kumbh and several people were reported injured. https://t.co/4z63F7pAS9 pic.twitter.com/YxZHXIoy51

— ANI (@ANI) January 29, 2025