ఈడీ విచారణకు కేటీఆర్.. ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్‌ సెటైరికల్‌ ట్వీట్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కర్మ ఎవరినీ వదిలిపెట్టదంటూ.. కేటీఆర్‌ ఈడీ విచారణ నేపథ్యంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా సెటైరికల్‌ కామెంట్స్‌ చేశారు. ‘‘జైలుకు వెళ్లడానికి కేటీఆర్‌ సిద్ధమవ్వాలి. 4 జతల డ్రెస్‌లు, టవల్‌, బ్లాంకెట్‌, హ్యాండ్‌ కర్చీఫ్‌. సోప్‌, అవకాయ, స్వెటర్‌ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. అధికారం ఉందని ఏది పడితే అది చేస్తే తిరిగి కర్మ రూపంలో మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది’’ అంటూ రాజాసింగ్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

జైలుకు వెళ్లే ముందు 4 జతల బట్టలు (కటకటాల వెనుక కూడా ఫ్యాషన్ కీలకం), ఒక హాయిగా ఉండే వెచ్చని దుప్పటి, టవల్ (జైలులో కూడా పరిశుభ్రత ముఖ్యం), కర్చీఫ్(భావోద్వేగాలు అదుపు తప్పినప్పుడు), సబ్బులు(ఆ "క్లీన్ ఇమేజ్"ని కొనసాగించడానికి), ఒక ప్యాకెట్ ఊరగాయ(ఎందుకంటే జైలు భోజనం ఫైవ్ స్టార్ కాదు) తీసుకెళ్లండి.. స్వెటర్ మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అంటూ కేటీఆర్‌కు రాజా సింగ్‌ చురకలు అంటించారు.

Karma doesn’t forget



I have been thrown in jail by both the Congress and BRS/TRS governments after they filed false cases against me. I know exactly how the game works.



So, @KTRBRS ji, here’s a little checklist to pack before heading to jail:



👉Four sets of clothes – fashion…

