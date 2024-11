మీరే నాకు స్ఫూర్తి.. కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు

సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనలో కొనసాగుతున్న ప్రజల నిరసనలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణకు చెందిన పలువురు మహిళల పోరాటానికి సంబంధించిన ఫొటోలను షేర్ చేసి వారే తనకు స్ఫూర్తి అని చెప్పుకొచ్చారు.

మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా.. సమ్మక్కలు, సారక్కలు.. మొక్కవోని ధైర్యంతో ముందుకురుతున్న ఐలమ్మలు.. అలుపెరగక పోరాటం చేస్తున్న రుద్రమ్మలు.. మీరంతా నాకు స్ఫూర్తి అంటూ ఫొటో షేర్ చేశారు.

సమ్మక్కలు, సారక్కలు….

మొక్కవోని ధైర్యంతో ముందుకురుకుతున్న ఐలమ్మలు….

అలుపెరగ పోరాటం చేస్తున్న రుద్రమ్మలు!



మీరంతా నా స్పూర్తి!



I salute your spirit and I will be your brother in this fight for a better Telangana!



జై తెలంగాణ ✊🏼 pic.twitter.com/6wiFIHlT2u

— KTR (@KTRBRS) November 28, 2024