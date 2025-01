బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ 2024-25 ఆడుతున్న ఆసీస్‌ మాజీ ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఈ లీగ్‌లో సిడ్నీ థండర్‌కు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్న వార్నర్‌.. హోబర్ట్‌ హరికేన్స్‌తో ఇవాళ (జనవరి 10) జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో తన బ్యాట్‌తో తనే కొట్టుకున్నాడు.

అసలేం జరిగిందంటే.. హరికేన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో సిడ్నీ థండర్‌ టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. ఇన్నింగ్స్‌ నాలుగో ఓవర్‌ను రిలే మెరిడిత్‌ బౌలింగ్‌ చేశాడు. వార్నర్‌ స్ట్రయిక్‌లో ఉన్నాడు. తొలి బంతిని మెరిడిత్‌ డ్రైవ్‌ చేసే విధంగా ఆఫ్‌ స్టంప్‌ ఆవల బౌల్ చేశాడు. ఈ బాల్‌ను వార్నర్‌ మిడ్‌ ఆఫ్‌ దిశగా డ్రైవ్‌ చేశాడు.

అయితే వార్నర్‌కు ఊహించిన ఫలితం రాలేదు. బౌలర్‌ స్పీడ్‌ ధాటికో ఏమో కాని డ్రైవ్‌ షాట్‌ ఆడగానే వార్నర్‌ బ్యాట్‌ హ్యాండిల్‌ దగ్గర విరిగిపోయింది. క్రికెట్‌లో ఇలా జరగడం సాధారణమే. ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్‌ నెలకొంది. బ్యాట్‌ విరగగానే రెండో భాగం కాస్త వార్నర్‌ తల వెనుక భాగాన్ని తాకింది.

అదృష్టవశాత్తు హెల్మెట్‌ ధరించినందుకు గాను వార్నర్‌కు ఏమీ కాలేదు. ఇలా జరగ్గానే వార్నర్‌ గట్టి అరిచాడు. కామెంటేటర్లు సరదాగా నవ్వుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలలో వైరలవుతుంది.

David Warner's bat broke and he's hit himself in the head with it 🤣#BBL14 pic.twitter.com/6g4lp47CSu

— KFC Big Bash League (@BBL) January 10, 2025