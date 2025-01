IPL 2025: ఆర్సీబీ అభిమానులకు అదిరిపోయే వార్త

ఆర్సీబీ అభిమానులకు అదిరిపోయే వార్త. ఇటీవలే ఆ జట్టులోకి వచ్చిన స్టార్‌ ఆటగాడు టిమ్‌ డేవిడ్‌ బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. టిమ్‌ వరుసగా రెండు మ్యాచ్‌ల్లో సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డులు గెలుచుకున్నాడు. టిమ్‌ అరివీర భయంకరమైన ఫామ్‌ చూసి ఆర్సీబీ అభిమానులు సంబురపడిపోతున్నారు. టిమ్‌ ఇదే ఫామ్‌లో ఉంటే ఆర్సీబీ తొలి ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ నెగ్గడం ఖాయమని చర్చించుకుంటున్నారు.

టిమ్‌ తాజాగా సిడ్నీ థండర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో టిమ్‌ 38 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్ల సాయంతో 68 పరుగులు చేశాడు. గెలవడం కష్టం అనుకున్న మ్యాచ్‌లో టిమ్‌ విశ్వరూపం ప్రదర్శించి తన జట్టును (హోబర్ట్‌ హరికేన్స్‌) ఒంటిచేత్తో గెలిపించాడు. టిమ్‌ చివరి వరకు క్రీజ్‌లో ఉండి హరికేన్స్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.

