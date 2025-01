విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీలో ధోని శిష్యుడి విధ్వంసం

విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీ 2024-25లో దిగ్గజ ఆటగాడు మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని శిష్యుడు, మాజీ సీఎస్‌కే ప్లేయర్‌ ఎన్‌ జగదీశన్‌ (తమిళనాడు) అదరగొట్టాడు. రాజస్థాన్‌తో ఇవాళ (జనవరి 9) జరిగిన రెండో ప్రిలిమినరీ క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో జగదీశన్‌ ఒకే ఓవర్‌లో వరుసగా ఆరు బౌండరీలు బాదాడు. రాజస్థాన్‌ పేసర్‌ అమన్‌ సింగ్‌ షెకావత్‌ బౌలింగ్‌లో జగదీశన్‌ ఈ ఫీట్‌ను సాధించాడు.

ఛేదనలో ఇన్నింగ్స్‌ రెండో ఓవర్‌ వేసిన షెకావత్‌.. తొలి బంతిని వైడ్‌గా వేశాడు. ఈ బంతిని వికెట్‌ కీపర్‌ పట్టుకోలేకపోవడంతో బౌండరీకి వెళ్లింది. దీంతో రెండో ఓవర్‌లో బంతి పడకుండానే తమిళనాడు ఖాతాలో ఐదు పరుగులు చేరాయి. అనంతరం షెకావత్‌ వేసిన ఆరు బంతులను ఆరు బౌండరీలుగా మలిచాడు జగదీశన్‌. ఫలితంగా రెండో ఓవర్‌లో తమిళనాడుకు 29 పరుగులు వచ్చాయి. జగదీశన్‌ షెకావత్‌కు సినిమా చూపించిన వీడియో (ఆరు బౌండరీలు) సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది.

4⃣wd,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣



29-run over! 😮



N Jagadeesan smashed 6⃣ fours off 6⃣ balls in the second over to provide a blistering start for Tamil Nadu 🔥#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank

