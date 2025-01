వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌ జట్టు 35 ఏళ్ల తర్వాత పాక్‌ గడ్డపై చారిత్రక విజయం సాధించింది. ముల్తాన్‌ వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్ట్‌లో వెస్టిండీస్‌ పాక్‌ను 120 పరుగుల తేడాతో మట్టికరిపించింది. తద్వారా రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ 1-1తో డ్రాగా ముగిసింది. రెండో టెస్ట్‌లో 9 వికెట్లు తీయడంతో పాటు తొలి మ్యాచ్‌లో 10 వికెట్ల ప్రదర్శన నమోదు చేసిన విండీస్‌ స్పిన్నర్‌ జోమెల్‌ వార్రికన్‌కు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డుతో పాటు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద సిరీస్‌ అవార్డు లభించింది.

మ్యాచ్‌ మూడో రోజు ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. విండీస్‌ స్పిన్నర్‌ జోమెల్‌ వార్రికన్‌ పాక్‌ ఆటగాడు సాజిద్‌ ఖాన్‌కు ఇచ్చిపడేశాడు. పాక్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో సాజిద్‌ను ఔట్‌ చేయగానే వార్రికన్‌ ప్రముఖ రెజ్లర్‌, హాలీవుడ్‌ నటుడు జాన్‌ సీనా స్టయిల్‌లో "యూ కాంట్‌ సీ మీ" సెలబ్రేషన్స్‌ చేసుకున్నాడు. అలాగే టీమిండియా గబ్బర్‌ శిఖర్‌ ధవన్‌ తరహాలో తొడ ​కొట్టి తన ఆనందాన్ని చాటుకున్నాడు.

Jomel Warrican has the last laugh over Sajid Khan. 📸: Fan Code pic.twitter.com/Y69W3WfY7m

వాస్తవానికి వార్రికన్‌ ఈ తరహా సెలబ్రేషన్స్‌ చేసుకోవడానికి సాజిద్‌ ఖానే కారణం. విండీస్‌ సెకెండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో వార్రికన్‌ను ఇబ్బంది పెట్టిన (బౌలింగ్‌తో) సాజిద్‌ ఖాన్‌.. ఓ దశలో జాన్‌ సీనా స్టయిల్‌లో "యూ కాంట్‌ సీ మీ" సెలబ్రేషన్స్‌ చేసుకున్నాడు. అప్పుడే నవ్వుతూ ఊరకుండిపోయిన వార్రికన్‌.. పాక్‌ సెకెండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో తన టైమ్‌ రాగానే సాజిద్‌ ఖాన్‌ను రిటర్న్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చేశాడు.

It was an exceptional Test win for the Windies.pic.twitter.com/hQxrpKEy6S

— CricTracker (@Cricketracker) January 27, 2025