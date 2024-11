సాక్షి,హైదరాబాద్‌ : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు కేటీఆర్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు.

ఆ ట్వీట్‌లో ‘నేను హైదరాబాద్‌లో ఉన్నా. మీ ఏసీబీ అధికారులు ఎప్పుడైనా రావొచ్చు. వారికి నా స్వాగతం. మీ బర్త్‌డే కేక్‌ వారితో కట్‌ చేయిస్తా. చాయ్‌, బిస్కెట్‌లు కూడా ఇస్తా’ అని పేర్కొన్నారు.

Happy Birthday @revanth_anumula



I am very much in Hyderabad. Your agencies are welcome anytime



Chai, Osmania biscuits and if they want to cut your birthday cake, it’s on me 👍 https://t.co/ccPOezg1WC

— KTR (@KTRBRS) November 8, 2024