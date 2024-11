దాతృత్వంలో ఆయనే టాప్: రెండో స్థానంలో అంబానీ

భారతదేశంలో దాతృత్వ కార్యక్రమాలకు ఎక్కువగా డబ్బు వెచ్చించిన పారిశ్రామిక వేత్తల జాబితాను 'హురున్ ఇండియా' గురువారం విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో శివ్ నాడార్ ఫౌండేషన్ అధినేత 'శివ్ నాడార్ & కుటుంబం' మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆ తరువాత స్థానంలో రిలయన్స్ అధినేత 'ముకేశ్ అంబానీ & కుటుంబం' ఉంది.

ఈ ఏడాది హురున్ ఇండియా విడుదల చేసిన జాబితాలో.. మొదటి 10మంది వ్యక్తులు మొత్తం రూ. 4625 కోట్లను ఉదారంగా దాతృత్వ కార్యక్రమాలకు అందించినట్లు. మొదటి స్థానంలో ఉన్న శివ నాడార్ & కుటుంబం ఏకంగా రూ. 2,153 కోట్లను వెచ్చించగా.. రెండో స్థానంలో ఉన్న అంబానీ & కుటుంబం రూ. 407 కోట్లను వెచ్చించారు.

ధనవంతులైన టాప్ 10 పరోపకారుల జాబితా

▸శివ్ నాడార్ & కుటుంబం: రూ. 2,153 కోట్లు

▸ముకేశ్ అంబానీ & కుటుంబం: రూ. 407 కోట్లు

▸బజాజ్ కుటుంబం: రూ. 352 కోట్లు

▸కుమార మంగళం బిర్లా & కుటుంబం: రూ. 334 కోట్లు

▸గౌతమ్ అదానీ & కుటుంబం: రూ. 330 కోట్లు

▸నందన్ నీలేకని: రూ. 307 కోట్లు

▸కృష్ణ చివుకుల: రూ. 228 కోట్లు

▸అనిల్ అగర్వాల్ & కుటుంబం: రూ. 181 కోట్లు

▸సుస్మిత & సుబ్రోతో బాగ్చి: రూ. 179 కోట్లు

▸రోహిణి నీలేకని: రూ. 154 కోట్లు

