ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌లో ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్సులో కుర్రం గిరిజన జిల్లాలో ప్రయాణికుల వాహనాలపై దుండగులు విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో మహిళలు, పిల్లలతో సహా 50 మంది మృతి చెందగా, మరో 29 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కుర్రం జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

పెషావర్-పరాచినార్ మధ్య ప్రయాణిస్తున్న రెండు ప్యాసింజర్ వాహనాల కాన్వాయ్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడి జరిగినట్లు ఖైబర్ పఖ్తుంక్వా ప్రావిన్స్ ప్రధాన కార్యదర్శి నదీమ్ అస్లాం చౌదరి వెల్లడించారు. ఈ దాడిని ఆయన పెను విషాదంగా ఆయన అభివర్ణించారు.

మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. దాదాపు 10 మంది, రహదారికి ఇరువైపుల నుండి విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారని అధికారులు తెలిపారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతుల్లో అధికంగా మహిళలు, పిల్లలు ఉన్నారు.

At least 39 killed on Thursday (Nov 21) after gunmen opened fire on passenger vehicles in the #Kurram district of #Pakistan's Khyber Pakhtun.

The convoy of vehicles was travelling from Parachinar to #Peshawar when unidentified gunmen attacked in the Uchat area of Kurram pic.twitter.com/U1SnQbOUzi

