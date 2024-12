యూట్యూబర్స్‌@ జైల్‌!

బంజారాహిల్స్‌/ఘట్‌కేసర్‌: హైదరాబాద్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌ పరిధిలోని జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు... రాచకొండ కమిషనరేట్‌లోని ఘట్‌కేసర్‌ అధికారులు.. బుధవారం ఇద్దరు యూట్యూబర్స్‌ను అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపారు. వీరిలో ఒకరు సినీ నటితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించి కటకటాల్లోకి చేరగా... మరొకరు ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌పై (ఓఆర్‌ఆర్‌) న్యూసెన్స్‌ క్రియేట్‌ చేసి ఊచలు లెక్కపెడుతున్నాడు. ఇతడి అరెస్టు ద్వారా పోలీసులు రీల్స్, మీమ్స్‌ పేరుతో ఓవర్‌ చేస్తే ఊరుకునేది లేదని స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

Irresponsible Instagram Content Creator Arrested



Recently a viral video surfaced showing an individual throwing ₹20,000 bundle on the roadside of ORR and challenging viewers to a #MoneyHunt. This irresponsible act caused chaos, inconvenience, and posed a significant threat… pic.twitter.com/tpypMB6lnQ

— Rachakonda Police (@RachakondaCop) December 18, 2024