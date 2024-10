న్యూయార్క్‌ టైమ్స్‌ స్క్వేర్‌లో దుర్గా మాత్ర విగ్రహాలు కొలువుదీరాయి. న్యూయార్క్‌ నగరంలో ఉండే ఎన్‌ఆరైలు ఈ దుర్గాపూజకు పెద్ద ఎత్తున హాజరుకానున్నారు. ఇదివరకటి మాదిరిగా వీడియో చాట్‌ల ద్వారా పూజలు జరుపుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఈ దుర్గామాత విగ్రహాలను యూఎస్‌ఏ బెంగాలి క్లబ్‌ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రారంభ పూజ అక్టోబర్‌ 5,6 తేదీల్లో ఘనంగా జరిగింది.

అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను పలువురు నెటిజన్లు "న్యూయార్క్ నగరం నడిబొడ్డున భారతీయ సంస్కృతి" అనే క్యాప్షన్‌తో సోషల్‌మీడియా ఎక్స్‌ వేదికగా షేర్‌ చేశారు. అలాగే రుచికా జైన్‌ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియోని కూడా షేర్‌ చేసింది. అందులో రెండు రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమాల గురించి వివరించింది. దశమి పూజతో ఈ వేడుకలు ముగియనున్నాయి. ఈ చారిత్రాత్మక ఘటన సిందూర్ ఖేలా టైమ్స్ స్క్వేర్‌ వద్ద కూడా చోటుచేసుకుంది.

History has been Scripted !!!



For the 1st time, Durga pujo was organized at the centre of Times Square, New York City, United States.



Kudos to all the Bengalis living in New York who have made this possible!!! pic.twitter.com/n6iu4FGNp8

