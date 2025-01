వాషింగ్టన్‌ : న్యూ ఇయర్‌ వేళ అమెరికా(usa)లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్‌ చేసుకుంటున్న జనాలపై ఓ వాహనం దూకెళ్లింది. ఈ దుర్ఘటనలో పదిమంది మరణించారు. 30మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

అమెరికా మీడియా కథనాల ప్రకారం.. న్యూ ఆర్లీన్స్‌లో ఉన్న కెనాల్‌ అండ్‌ బోర్బన్‌ స్ట్రీట్‌లో న్యూఇయర్‌ వేడుకులు (new year 2025) జరుగుతున్నాయి. ఆ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు జనం పెద్ద ఎత్తున గుమిగూడారు. సరిగ్గా అమెరికాలో బుధవారం ఉదయం 3:47 (భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారం మధ్యాహ్నం 2.17 నిమిషాల) నిమిషాల సమయంలో ఓ అగంతకుడు తన వాహనంతో జనంపైకి దూసుకెళ్లాడు. అనంతరం, వాహనం దిగి తన వెంట తెచ్చుకున్న తుపాకీతో బహిరంగంగా కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో పలువురు మృతి చెందగా.. 30 మంది గాయపడినట్లు స్థానికులు తెలిపారు.

దుర్ఘటనపై పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అగంతకుడిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ బాధితుల్ని అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం ఐదు స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించారు.



An SUV crashed into a crowd in New Orleans, USA.



At least 10 people were killed and 30 more were injured. After the collision, the driver got out of the car and started shooting.



The perpetrator has not yet been arrested. pic.twitter.com/pOiHhIQu00

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) January 1, 2025