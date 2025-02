పారిస్‌: అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ కుమారుని పుట్టిన రోజు వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన జేడీ వాన్స్‌, భారత సంతతికి చెందిన అతని భార్య ఉషలతో సమావేశమయ్యారు. జేడీ వాన్స్ కుమారుడు వివేక్‌కు మోదీ పుట్టినరోజు బహుమతులను అందించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోను ప్రధాని మోదీ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు. ఈ ఫొటోలో వాన్స్‌తో పాటు అతని భార్య ఉష, కుమారులు ఇవాన్, వివేక్‌లు కూడా ఉన్నారు.

ప్రధాని మోదీ తన ట్వీట్‌లో.. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ను, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను కలుసుకున్నాను. వివిధ అంశాలపై మేము మాట్లాడుకున్నాం. వాన్స్‌ కుమారుడు వివేక్ పుట్టినరోజు వేడుకకు హాజరు కావడం చాలా సంతోషాన్నిచ్చిందని పేర్కొన్నారు. కాగా అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ చాలా మంచి మనసు కలిగిన వ్యక్తి అని, ఆయన మా పిల్లలకు ఇచ్చిన బహుమతులను చూసి వారు చాలా ఆనందించారన్నారు. ఆయనకు కృతజ్ఞతలు అని జేడీ వాన్స్‌ ఒక ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



Had a wonderful meeting with US @VP @JDVance and his family. We had a great conversation on various subjects. Delighted to join them in celebrating the joyous birthday of their son, Vivek! pic.twitter.com/gZpmt1jg5M

— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2025