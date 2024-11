ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్తాన్‌లోని క్వెట్టా రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. పేలుళ్లతో క్వెట్టా రైల్వేస్టేషన్‌ దద్దరిల్లింది. పాక్‌ ఆర్మీ లక్ష్యంగా జాఫర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో బాంబు పేలుడు జరిగింది. ఈ పేలుడులో 20 మంది మృతిచెందగా.. 30 మందికిపైగా తీవ్ర గాయాలు అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పేలుడు సమయంలో రైల్వే స్టేషన్‌లో జాఫర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్లాట్‌ఫాం నుంచి పెషావర్‌కు బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉందని.. అదే సమయంలో పేలుడు చోటు చేసుకుందని అక్కడి మీడియా వెల్లడించింది.

ప్రస్తుతం పోలీసులు, రెస్క్యూ బృందాలు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ‘‘పెషావర్‌కు ఓ రైలు బయలుదేరే సమయంలో క్వెట్టా రైల్వే స్టేషన్‌లో పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడులో ఇప్పటివరకు 20 మంది మృతి చెందారు’ అని సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆపరేషన్స్ ముహమ్మద్ బలోచ్ తెలిపారు. ఈ పేలుడు ఘటనకు బాధ్యత ప్రకటించుకున్న బలూచ్‌ లిబరేషన్‌ ఆర్మీ.

#BREAKING: 21 killed and over 30 injured in a bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan. Baloch Liberation Army claims responsibility for the attack on Pakistan Army’s unit while they were in Jaffer Express Train. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/ob2on4rJ7M

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024